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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس.. وتطورات جديدة بنادي الزمالك.. وزلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بحر قزوين

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرًا بأبرز ما حدث ليلاً من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي جاء من أبرزها ما يلي:

بعد ظهور أول إصابتين.. هل يتسبب متحور كورونا الجديد في تأجيل الدراسة؟

نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس | تفاصيل

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صدى البلد حدث ليلا موقع “صدى البلد” متحور كورونا زيزو وفتوح

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