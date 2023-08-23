نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس.. وتطورات جديدة بنادي الزمالك.. وزلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بحر قزوين

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرًا بأبرز ما حدث ليلاً من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي جاء من أبرزها ما يلي:

بعد ظهور أول إصابتين.. هل يتسبب متحور كورونا الجديد في تأجيل الدراسة؟

نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس | تفاصيل

أبرزهم زيزو وفتوح.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل ثلاثي الفريق عن القلعة البيضاء

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

محمد مصيلحي يفجّر مفاجأة: الأهلي عرض علينا كهربا ضمن صفقة مروان عطية

في ذكرى ميلاده .. حينما أفلس عبد السلام النابلسي قبل رحيله

تنسيق المرحلة الثالثة.. كليات متاحة تقبل من 50%

أمريكا تعلن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بحر قزوين