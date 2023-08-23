محمد مصيلحي يفجّر مفاجأة: الأهلي عرض علينا كهربا ضمن صفقة مروان عطية

فجّر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، مفاجأة تمثلت في أن إدارة الأهلي عرضت عليه التعاقد مع محمود كهربا على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال مروان عطية للمارد الأحمر.

وأشار “مصيلحي”، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «قمنا ببيع مروان حمدي للأهلي بـ29 مليونًا وكانت الصفقة في الوقت المناسب وكان أعلى صفقة وقتها».

وأكد “مصيلحي” أن صفقة انتقال مروان عطية كانت الأفضل بالنسبة للنادي من حيث العرض المادي، كما أنها كانت رغبة اللاعب.

وكشف “مصيلحي” كواليس صفقة مروان عطية لم يقلها من قبل، متحدثًا عن أن إدارة الأهلي في حضور محمود الخطيب وأمير توفيق في منزله تم عرض 3 لاعبين هم: عمار حمدي ومحمد محمود ومحمود عبد المنعم كهربا.

وأضاف: «كهربا اتعرض علينا مقابل إتمام التعاقد مع مروان عطية ضمن الصفقة»، مستطردًا: «أنا لم أرغب وقتها في التعاقد مع كهربا حتى لا أدخل في دوامة خصوصًا في أزمة إيقاف كهربا».