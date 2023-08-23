إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى كوبري بنها

أصيب شخصين بحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية أعلى كوبري بنها المؤدى للموقف.

وجرى على الفور نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، ودفع رجال المرور بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، بمعداته ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين بسهولة ويسر، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بكوبري بنها المؤدى للموقف.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين وجرى نقلهم للمستشفى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.