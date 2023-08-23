محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع "واحة تجلى" لتجفيف الزهور والمشغولات اليدوية

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشروع " واحة تجلى " للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ ، رافقه خلال الافتتاح القيادات التنفيذية بالمحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ.

يشار إلي أن المشروع يتكون من 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته التي تتلخص في الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التى تتميز بزراعتها جنوب سيناء.

ويشمل المشروع مركز لتجفيف الزهور وعصر الزيوت وقاعات لعرض المنتجات ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات البدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية كما يشمل كافتيريا ومطعم وبحيرة صناعية ونافورة ومحطة تحلية مياه ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين.

.ويعد هذا المشروع من الإضافات الجديدة أنواع الجذب السياحي بمدينة شرم الشيخ

واحة تجلي

FB_IMG_1692770378618

FB_IMG_1692770396825