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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد نبيل: الانتصار للثقافة في معارك الوعي بـ سيناء بفضل مشروع الألف مبدع

مشروع الألف مبدع
مشروع الألف مبدع

قال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن مشروع الألف مبدع تم تنفيذه فى محافظتي شمال وجنوب سيناء منذ يناير 2023، مشيرا إلي أنه بالفعل تم الإنتصار للثقافة بمعارك الوعي بسيناء وتكوين ألف مبدع من الأطفال والشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أنه عندما نجحت تلك التجربة كانت بدعم من وزيرة الثقافة، موضحا أنها كانت توجيهات لتكرار تلك التجربة بشكل أعمق وأكبر فى صعيد مصر، خاصة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023، وأيضا المنيا وسوهاج وأسيوط.

وتابع أنه يوجد بكل محافظة من المحافظات الثلاث تقريبا حوالي من 5.5 مليون إلى 6 مليون نسمة، معقبا: “لو إستثمرنا المبادرة لتوعية الشباب والأطفال الذين تمثل نسبتهم 60% تقريبا طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، فإمكانية إستيعاب عدد كبير منهم فى كل خطة ثقافية من أجل إكتشاف وتنمية تلك المواهب يعد إنتصار”.

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