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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع الألف مبدع وأنشطة ثقافية متنوعة لإقليم وسط الصعيد بالمنيا وسوهاج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى  اجتماعا مع مديرى العموم لفرعى ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة ، وسوهاج برئاسة جلال ابو الدهب، ومديرى القصور ومديرى الإدارات بإلإقليم.

 

وذلك لمناقشة آليات العمل الثقافى الجديدة والخطة المستقبلية للنهوض بالعملية الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية والفكرية والوصول بالمنتج الثقافى إلى جميع قرى الصعيد بشفافية تامة وتذليل أى عقبات تعوق العمل الثقافى.

واستعرض نبيل جدول الأعمال ومناقشته من جميع الجوانب مع السادة الحضور ويتضمن العديد من إقامة الفعاليات الثقافية والفنية منها مشروع الألف مبدع بجميع القرى والنجوع فى مختلف المجالات وإكتشاف المواهب المتميزه منها وصقلها وتنميتها، وايضا المواهب فى مجال الغناء والفن الشعبى ، والإنشاد الدينى وتكوين فرق لهم، وأكد أيضا على ضرورة توزيع الموارد البشرية كل فى مجال تخصصه ، وأيضا نوادى الأدب وتشجيع المواهب الأدبية الشابه ، وعودة صالون الإقليم الثقافى، وتشغيل نوادى التكنولوجيا، وذلك لإحداث تغير نوعى فى الأنشطة المقدمه، وايضا استمرار معرض الكتاب وسينما القرية.


وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى بالاهتمام بالتنمية الثقافية بصعيد مصر وبدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني.

إقليم وسط الصعيد الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة العدالة الثقافية الفعاليات الثقافية والفنية الفعاليات الثقافية

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