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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكان غير معلوم| زعيم فاجنر من إفريقيا: ندرب رجالا أقوياء للمهام القادمة

بريجوزين
بريجوزين

صرح رئيس مجموعة المرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوزين، أول فيديو له بعد شهرين من قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة ضد فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وشوهد بريجوزين، في الفيديو، وهو يحمل بندقية هجومية ويرتدي زيا عسكريا، وتشير تعليقاته إلى أن المقطع تم تصويره في دولة أفريقية لم يذكر اسمها .

قال رئيس فاجنر خلال المقطع إنه يقوم بتجنيد "رجال أقوياء"، ذاكرا أن المجموعة "ستفي بالمهام التي حددتها" الحكومة الروسية.

وتمت مشاركة الفيديو على قنوات تيليجرام التابعة لمجموعة فاجنر، حيث قال إن مجموعة فاجنر "تجعل روسيا أكبر في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية".

 

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