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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التسريبات.. نتنياهو يوبخ وزراء الكابينيت خلال الجلسة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبخ وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت خلال الجلسة الأخيرة، بسبب التسريبات.

وبحسب إذاعة "كان" العبرية، قال نتنياهو خلال الجلسة، "في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من التسريبات، أيضًا من داخل الكابنيت والحكومة، وهذا لا يمكن أن يسمح به بعد الآن".

وقالت "كان" إنه على الرغم من هذا التوبيخ إلا أنه تم تسريب مواجهة حادة بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية، ورفض تبني مقترحات الأول بفرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية والعودة لسياسة الاغتيالات بالضفة، وتشديد ظروف احتجاز الأسرى.

من جانبه هاجم جالانت، الوزراء الذين يهاجمون ويؤيدون سياسة المستوطنين ضد قواته وكبار الضباط، قائلا: في الوقت الذي يؤيد البعض أو يهاجم البعض كبار الضباط والجنود، فإن هناك آلاف الجنود ينتشرون في الطرقات لحماية مواكب هؤلاء المسؤولين والوزراء."

الكابينيت التسريبات الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل اخبار اسرائيل

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