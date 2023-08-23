مصرع شخص غرقاً بمياه حوض ري أرض زراعية في الشرقية

لقي شخص مصرعه غرقاً بمياه حوض الري بإحدى مزارع المانجا بجوار نادي بروسيا بمدينة العاشر من رمضان.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان باستقبال "جرجس. س"، 37 سنة، مقيم شبين الكوم "جثة هامدة"، وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى.

بالانتقال والفحص، تبين مصرعه غرقاً بمياه حوض الري بإحدى مزارع المانجا بجوار نادي بروسيا بمدينة العاشر من رمضان، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.