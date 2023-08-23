صاعقة برج الساعة وعواصف طيرت الناس|حكاية الإنذار الأحمر والانقلاب الجوي في السعودية

عواصف رعدية وسيول.. شهدت المملكة العربية السعودية وتحديدًا مكة المكرمة، حالة من الطقس الشديد ليلة أمس الثلاثاء، والذي سيطرت عليه عواصف رعدية مع هطول الأمطار الغزيرة ورياح شديدة.

وتداول عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا فيديوهات لانقلاب الطقس داخل مكة المكرمة والحرم المكي، وجاءت من أبرز اللقطات فيديوهات صواعق رعدية تضرب برج الساعة في الحرم المكي.

برج الساعة حديث السوشيال ميديا

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج "برج الساعة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وتصدر هاشتاج "برج الساعة" قائمة تريند الأكثر تداولًا، ونشر المغردون عدد من الفيديو لبرج الساعة.

وظهر في الفيديوهات صاعقة رعدية مهيبة لامست أطرف برج الساعة الشهير علي أطراف المسجد الحرام في مكة المكرمة، بسبب العواصف المطرية والرعدية التي سيطرت علي مكة المكرمة.

شلل حركة المرور وسقوط اللافتات الإعلانية

وتسببت العواصف الرعدية وظروف الجو غير المستقرة في شلل حركة المرور، وسقوط بعض اللافتات الإعلانية، مع اشتداد الرياح التي أسفرت عن حركة الأشياء في الشوارع مما أفزع المواطنين.

السباحة في السيول

وتصدرت عدة مشاهد بسبب الطقس السئ الذي سيطر علي المملكة العربية السعودية، ومنها سباحة شاب سعودي داخل أمطار السيول في الشارع، مما نال علي استغراب رواد السوشيال ميديا.

شاب سعودي يسبح في السيول

وبسبب الرياح الشديدة داخل الحرم المكي، تصدرت فيديوهات يظهر فيها تحرك عمال نظافة الحرم المكي مع مستلزمات النظافة باندفاعة قوية، والتي أثارت خوف زوار الحرم المكي.

❞ لا ملجأ من الله إلا إليه ❝ ..



امطار #مكة_المكرمة وبرق ضرب برج الساعه، وتلك اللوحات في شوارع مكه وقد حركتها الرياح والأمطار، كلها بلحظه تحركت، الا لوحة ثابته لم تتحرك ولم ولن تتتغير بل كانت الامان من كل ذلك ..



هي لااله الا الله محمد رسول الله، من تمسك بها نجا وامن واطمأن.. pic.twitter.com/6ztSnbc9Ep — فيصل محمد Faisal Mohammed (@fyicl) August 22, 2023

السعودية تطلق إنذارا أحمر

وأصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية اليوم، إنذارا أحمر يحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة، وأعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي على موقعه الإلكتروني أن مكة المكرمة والمناطق المجاورة لها تتأثر بهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

حقيقة تعليق المدارس بالمملكة العربية السعودية

وقررت إدارة تعليم مكة المكرمة، تعليق الدراسة بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم الأربعاء وفقا لما أورده المركز الوطنى للأرصاد في السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن إدارة تعليم مكة المكرمة حرصت على سلامة الجميع من خلال التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية.

طقس السعودية اليوم

وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسم وكالة الأنباء السعودية “واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و نجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة.

مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.