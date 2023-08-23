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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب معسكر الأهلي.. خالد بيبو يشكر سفارة النمسا بالقاهرة

صدى البلد

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية؛ لتيسير كل الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الكرة بالنادي، والتي تنتظم في معسكر مغلق بالنمسا، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وأكد بيبو على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعده حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة، ويتمكن من بدء معسكره في الموعد المحدد.

وقال بيبو إن المسئولين في سفارة النمسا، ضربوا مثلا في الاحترام والاحتراف، وقدموا كل الدعم.

كما وجه الشكر إلى هشام مرزوق، رئيس الشركة المنظمة للمعسكر، والذي بذل جهدًا كبيرًا للاستجابة لكل طلبات النادي.

وكان خالد بيبو قد توجه إلى النمسا، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، تفقد خلالها التجهيزات لمعسكر الفريق، بداية من “فندق الإقامة، وملاعب التدريب”، واطمأن على وسائل الانتقال، وكل الأمور المتعلقة بالمعسكر؛ لإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

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