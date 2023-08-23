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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن موعد ومكان انعقاد قمة بريكس 2024

صدى البلد

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، خلال اجتماع القادة في جنوب إفريقيا، أن قمة البريكس المقبلة، ستعقد في أكتوبر 2024، بمدينة كازان الروسية. 

وأشار بوتين، إلى أن رئاسة المجموعة ستنتقل إلى موسكو، العام المقبل.

وقال بوتين إن رئاسة روسيا ستعقد حول موضوع "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، مضيفا أنه سيتم عقد حوالي 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي على مدار العام وتستضيفها أكثر من اثنتي عشرة مدينة.

وفي الوقت نفسه، أوضح بوتين: “سنتفق على مواعيد محددة مع زملائنا عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأضاف الرئيس الروسي أن هناك خططًا لعقد العديد من الأحداث في صيغة "بريكس بلس/التوعية"، والتي أثبتت نجاحها حتى الآن.

بوتين بريكس موسكو روسيا كازان

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