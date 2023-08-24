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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ المصريين بالخارج.. شروط الحصول على جنسية أجنبية وفقا للقانون

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

تضمن قانون الجنسية المصرية ، عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع  الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

 

 

في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 10 منه على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

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ضوابط رد الجنسية المصرية وفقا للقانون

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سحب قرار إسقاط الجنسية المصرية في هذه الحالة وفقا للقانون

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

 

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

قانون الجنسية المصرية جنسية أجنبية وزير الداخلية الداخلية إسقاط الجنسية مجلس الوزراء

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