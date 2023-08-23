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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي الجمرك بالإسكندرية تتابع فعاليات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان

حملة للتوعية بمخاطر
حملة للتوعية بمخاطر التدخين بحي الجمرك

 

تابعت المهندسة نهي خليفه رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية فاعليات التوعية والتثقيف عن مخاطر التدخين والإدمان وتعاطي المواد المخدرة تحت شعار ( انت أقوى من المخدرات) وذلك بالمركز التكنولوجي بديوان عام الحي، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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وقام فريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع المطبوعات الورقية والتركيز علي أن العلاج على نفقة الدولة وبالمجان وفي سريه تامه من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وكذلك التوعيه لنشر ثقافة مضادة ورافضه للادمان وتصحيح المفاهيم الخطأ .

جاء ذلك بالتنسيق بين مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي مع كلا من صندوق مكافحة وعلاج الادمان ومدير المركز التكنولوجي بالحي وذلك لتفعيل  (مبادرة الصحه العامه) وتوعية المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية بين جميع مؤسسات الدولة لتنمية المجتمع وتنفيذ برنامج توعوي متكامل ورفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية.

الاسكندرية التضامن الاجتماعي التنمية المحلية التوعية والتثقيف القضايا المجتمعية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المركز التكنولوجي المواد المخدرة المشاركة المجتمعية

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