بحوزتهما 156 كيس شابو.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل ومزارع بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام، بالسجن المُشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه على عامل ومزارع؛ إثر إدانتهما بقضية اتجار في بالمواد المُخدرة، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز شرطة جرجا، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار كلًا من المدعو "ع. ع- عامل- 36 سنة، وا. ح. ا- مزارع- 42 عامًا"، بالاتجار في مادة الشابو المُخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 156 كيسًا من الشابو، وبمواجهتهما اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي قضت بما تقدم.