حملات مرورية مفاجئة بشرم الشيخ لضبط سائقي التاكسي المخالفين

اعلنت محافظة جنوب سيناء عن شن حملات مرورية بشكل دائم بمدينة شرم الشيخ لضبط منظومة الدفع الالكتروني في تاكسي شرم الشيخ وقياس مدي التزام السائقين بالمنظومة.

وقرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فرض عقوبات صارمة لغير الملتزمين بمنظومة الدفع الالكتروني، مطالبا بعمل استبيان لآراء السائحين اثناء استقلالهم التاكسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتطوير منظومه التاكسي بالمدينة ،وذلك صباح اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظه والعقيد احمد صلاح مدير اداره المرور، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ.

واسفر اللقاء عن عدد من القرارات منها، تشكيل لجنه دائمة من قبل ادارة المرور ولجنة الاشراف على المواقف تقوم بحملات مرورية للتأكد ومتابعة استخدام المنظومه و إلتزام السائقين بتشغيل جهاز الدفع الإلكترونى POS ، فى بداية كل رحلة ،وفي حالة عدم الالتزام بتشغيل جهاز المدفوعات يتم سحب الرخصة للمرة الاولى واذا تكرر الامر يتم ايقاف تشغيل التاكسي وفي المرة الثالثة يتم سحب الترخيص نهائيا.

كما سيتم التاكد من وجود الهوية البصرية للتاكسي والتزام السائقين بالزي المحدد لهم.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة بالتنسيق مع إدارة المرور ولجنة المواقف تحت اشراف السكرتير العام لعمل اليه لوضع منفذ داخل حرم مطار شرم الشيخ الدولى محدد به لافتة تعريفة الركوب من وإلى كافة المناطق السياحية بالمدينة.

وأضاف أنه سيتم عمل حملات مرورية مفاجئة بمختلف المواقع بشرم الشيخ على سيارات الاجره و استبيان لآراء الراكب سواء من المواطنين او الاجانب من داخل التاكسى عن سعر الاجرة و معامله السائق.

وناشد المحافظ سائقى التاكسي الإلتزام بالضوابط من اجل نشر الوجه الحضاري لمدينو شرم الشيخ امام الزائرين حيث يعد التاكسي هو المحطة الاولى والاخيرة في اي زيارة للسائح الأجنبي كما يعد من اهم عوامل تنشيط السياحة بالمدينة.

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