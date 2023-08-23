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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| غروب الشمس من نيل أسوان

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد جاليري صور لغروب الشمس من علي النيل بأسوان، فهو يعد من المناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب إنتباة الجميع.

 

 

وتعد أحد المناظر التي يتمتع بها السياح الأجانب داخل مصر وبالأخص في فصل الشتاء.

ويذكر أنه  رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لـ وكالة ناسا تفاصيل لم يلحظها تلسكوب هابل بشأن التعقيد المذهل للسديم الحلقي.

قال عالم الفلك، روجر ويسون إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشف للمرة الثانية شيئا لم يتمكن سلفه هابل من رؤيته.

وفقا لما ذكره موقع “بيزنس انسدر" فإن السديم الحلقي عبارة عن سديم كوكبي مستطيل الشكل يقع في كوكبة القيثارة، وهو نجم يحتضر ويطرد طبقاته الخارجية واحدة تلو الأخرى على بعد 2200 سنة ضوئية.

 

 

السديم الكوكبي

تتكون الحلقة اللامعة المحيطة بالسديم الكوكبي من 20 ألف كتلة من غاز الهيدروجين، تعادل كتلة كل منها كتلة كوكبنا بأكمله، كما يوجد في قلبه قزم أبيض، وهو نجم مشابه لشمسنا لكنه أقدم بكثير، واستنفذ كل وقوده.

وقال روجر ويسون، الباحث المشارك في علم الفلك في جامعة كارديف البريطانية، والذي يعمل على صور السديم الدائري، في بيان: "عندما رأينا الصور لأول مرة، أذهلنا كمية التفاصيل الموجودة فيها".

وأضاف روجر ويسون: “نظرة سريعة على اللقطات التي التقطها التلسكوب للسديم الدائري تجعل من الواضح مدى قدرة رؤية ويب للأشعة تحت الحمراء على التقاطها”.

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