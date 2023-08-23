تباين أسواق المال العربية | البورصات الأردنية والكويتية تغلق على ارتفاع .. والسعودية تتراجع

البورصة المصرية تغلق على تراجع



بورصة قطر تنخفض 1.17 %



مؤشر بورصة تونس الرئيسي يغلق على تراجع



بورصة السعودية تغلق منخفضة



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 23-8-2023، حيث أغلقت بورصات الأردن، والكويت على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات مصر، السعودية، قطر، و تونس على تراجع.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.233 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" انخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 46ر0% ليبلغ مستوى 18133.42 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.98% مسجلاً 3679.98 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.92% لينهي التعاملات عند مستوى 5413.93 نقطة.

بورصة قطر تغلق منخفضة

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 122.37 نقطة، أي بنسبة 1.17 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10332.38 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 179 مليونًا و470 ألفًا و755 سهمًا، بقيمة 482 مليونًا و300 ألف و741.785 ريالًا، نتيجة تنفيذ 25120 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول، 609 مليارات و585 مليونًا و433 ألفًا و331.110 ريالات، مقابل 615 مليارًا و26 مليونًا و705 آلاف و365.430 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 10.48 نقاط ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: سلامة، وثمار، وعلم، والباحة، والحمادي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: المعذر ريت، وسينومي ريتيل، وأسواق المزرعة، والموارد، والمواساة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.50%.



فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعلم، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 150.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 23629.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 600 ألف سهم.



البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.15%، لتصل عند مستوى 2373.55 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2103 صفقات.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 18ر18 نقطة، ليبلغ مستوى 86ر7029 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 %.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر100 مليون سهم، عبر 10128 صفقة نقدية، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.



وصعد مؤشر السوق الرئيس 11ر34 نقطة، ليبلغ مستوى 03ر5689 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 %، من خلال تداول 7ر36 مليون سهم، عبر 2588 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار كويتي.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر13 نقطة، ليبلغ مستوى 84ر7729 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 %، من خلال تداول 5ر63 مليون سهم، عبر 7540 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر44 نقطة، ليبلغ مستوى 61ر5644 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0 %، من خلال تداول 4ر27 مليون سهم، عبر 2010 صفقات نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار كويتي.

بورصة تونس تغلق على تراجع



أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة بلغت 0.2%، عند 8886.26 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 1ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 شركة، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.