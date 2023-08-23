عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسواق المال العربية | البورصات الأردنية والكويتية تغلق على ارتفاع .. والسعودية تتراجع

صدى البلد

البورصة المصرية تغلق على تراجع

بورصة قطر تنخفض 1.17 %

مؤشر بورصة تونس الرئيسي يغلق على تراجع

بورصة السعودية تغلق منخفضة


شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 23-8-2023، حيث أغلقت بورصات الأردن، والكويت على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات مصر، السعودية، قطر، و تونس على تراجع.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..


البورصة المصرية تغلق على تراجع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.233 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" انخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 46ر0% ليبلغ مستوى 18133.42 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.98% مسجلاً 3679.98 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.92% لينهي التعاملات عند مستوى 5413.93 نقطة.

بورصة قطر تغلق منخفضة

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 122.37 نقطة، أي بنسبة 1.17 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10332.38 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 179 مليونًا و470 ألفًا و755 سهمًا، بقيمة 482 مليونًا و300 ألف و741.785 ريالًا، نتيجة تنفيذ 25120 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول، 609 مليارات و585 مليونًا و433 ألفًا و331.110 ريالات، مقابل 615 مليارًا و26 مليونًا و705 آلاف و365.430 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً


أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 10.48 نقاط ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، وثمار، وعلم، والباحة، والحمادي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: المعذر ريت، وسينومي ريتيل، وأسواق المزرعة، والموارد، والمواساة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.50%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعلم، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 150.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 23629.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 600 ألف سهم.


البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.15%، لتصل عند مستوى 2373.55 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2103 صفقات.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع


أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 18ر18 نقطة، ليبلغ مستوى 86ر7029 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 %.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر100 مليون سهم، عبر 10128 صفقة نقدية، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 11ر34 نقطة، ليبلغ مستوى 03ر5689 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 %، من خلال تداول 7ر36 مليون سهم، عبر 2588 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر13 نقطة، ليبلغ مستوى 84ر7729 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 %، من خلال تداول 5ر63 مليون سهم، عبر 7540 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر44 نقطة، ليبلغ مستوى 61ر5644 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0 %، من خلال تداول 4ر27 مليون سهم، عبر 2010 صفقات نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار كويتي.

بورصة تونس تغلق على تراجع


أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة بلغت 0.2%، عند 8886.26 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 1ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 شركة، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.

أسهم الشركات المقيدة بالبورصة أسواق المال العربية البورصة المصرية الشركات المقيدة بالبورصة المؤشر العام بورصة السعودية ايجى أكس 30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

إعلام تابع لـ فاجنر يصدر بيانا عاجلا بعد مصرع يفجيني بريجوجين

لوحة طفلة تجلب اللعنة على من يشتريها .. ما القصة؟

«الروس لن يتراجعوا».. ذعر في أمريكا بسبب تلقي الجيش الأوكراني ضربات مدمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ