"بيصدقوا نفسهم".. تعليق مهم من عزة مصطفى عن إسرائيل ورؤيتها لحرب أكتوبر

عقلت الإعلامية عزة مصطفى، على اقتراب حلول شهر أكتوبر، الذي يأتي مع ذكرى مجيدة للجيش المصري هي حرب أكتوبر المجيدة، قائلة إن شهر أكتوبر من كل عام دائما يكون واحد من الأشهر المنتظرة للشعب المصري، في ضوء الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش المصري على الكيان الصهيوني في هذا الشهر المجيد للجيش المصري وللدولة المصرية.

عزة مصطفى تتحدث عن نصر أكتوبر المجيد

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل لما يقرب اليوم ده وشهر الانتصار الذي يعد شهر عظيم في تاريخ مصر بمواجهة دولة الاحتلال يكون هناك حالة من الارتباك داخل إسرائيل".

وتابعت، أنه قبل أن يقترب شهر أكتوبر تكون هناك حالة من الارتباك لدى جيش الاحتلال في قنواتهم، "مش عارفين هما هيواجهوا اليوم ده ازاي، سواء في الداخل عندهم، أو هيقولوا إيه للعالم في اليوم ده، خصوصا أن الذكرى الجاية توافق مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيد".

وأشارت عزة مصطفى، إلى أن هناك حديث أن دولة الاحتلال ستنشر وثائق سرية عن سير حرب أكتوبر، والأحداث التي جرت خلال الحرب وأدت لهزيمة دولة الاحتلال، دائما يكون هناك حالة من الارتباك لدى الكيان الصهيوني، متابعة: "لما تتابعوا اللي فات، تلاقوا إن هما بيجيدوا الكذب بشكل غير طبيعي، وبيصدقوا نفسهم، وبيراهنوا أن العالم بيصدقهم".