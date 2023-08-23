مجلس جامعة الفيوم يبدأ مناقشة الخطة السنوية للقوافل الشاملة للعام الدراسي المقبل

تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، انعقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 188

حضر المجلس أعضاؤه، اليوم الأربعاء 23/8/2023 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

صرح أ.د عاصم العيسوي أن المجلس استعرض أنشطة قطاع خدمة المجتمع، وأحيط المجلس علمًا بشأن إنجازات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والحساب الختامي لكل مركز.

وأوضح أن المجلس ناقش الخطة السنوية الخاصة بالقوافل الشاملة للعام الجامعي المقبل.

كما أحيط المجلس علمًا بمجالات العمل والخدمات المقدمة من مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني للطلاب والطالبات.

وتناول المجلس مناقشة بعض البروتوكولات واتفاقات التعاون الخاصة بقطاع خدمة المجتمع، وذلك بعد عرضها على لجنة البروتوكول

31f95353-9385-49c8-807f-b432e63038d8

f3b042b1-8351-4187-a034-c9ef58ba9afb