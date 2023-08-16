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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخريج دفعة جديدة من قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات جامعة الفيوم

قيادات الكلية اثناء
قيادات الكلية اثناء حفل التخرج

شهد  الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم فعاليات حفل تخرج قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية ، الذى اقيم تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وحضر الاحتفال الدكتور شيرين طايع القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق عام البرامج الخاصة، و الدكتور مسعود اسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، و الدكتور مصطفى ثابت رئيس القسم السابق، والدكتور سمية السيد وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صادق رئيس القسم، والدكتور مصطفى ربيع مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سلامة منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٦ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في مستهل كلمته رحب د محمد خفاجي بأولياء الأمور في رحاب جامعة الفيوم ووجه لهم كلمات شكر وتقدير على عنائهم مع أبنائهم طوال فترة الدراسة.

كما أشاد بمشاريع التخرج المقدمة من الخريجين والتي تميزت بالإبداع والأداء الرائع.

وأكدت د شيرين طايع أن طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من أكثر الطلاب المميزين في الجامعة، معبرةً عن أمانيها بأن يصبحوا سفراء للكلية في مختلف المجالات، وإبراز الكلية بالشكل اللائق في كافة مؤسسات سوق العمل.

وفي ختام الحفل تم تكريم عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، كما تم تكريم الخريجين وإهدائهم درع التخرج.

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