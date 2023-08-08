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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: إنشاء وحدة رصد المشكلات سبتمبر المقبل

جانب من اللقاء بحضور
جانب من اللقاء بحضور قيادات جامعة الفيوم

شهد د. عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اللقاء الثاني في فعاليات مشروع (تشبيك نحو قطاع خبز فعال ومبتكر ومستدام ER2FOOD) والذي يأتي ضمن مشروع سلاسل القيمة المستدامة في قطاع الأغذية التابع للاتحاد الأوروبي، تحت رعاية د. ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

 

بحضور منسق ومدير المشروع بالفيوم أ.د/ كمال غلاب مدير نادي جامعة الفيوم لريادة الأعمال وممثل الجامعة بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، م/ مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أ.د سيد عبدالتواب أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الفيوم، أحمد رمضان مسئول الائتمان بالبنك الأهلي المصري، وعدد من ممثلي وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والعلوم والشركات والشركاء المنفذين للمشروع، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

 

ثمَّن د. عاصم العيسوي على الجهد المبذول بالمشروع والذي يؤثر بدوره علي خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة المثلي من المشروع.

 

وأشار العيسوى  إلي دور الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز دورها الريادي في خدمة المحافظة، وتحقيقًا لهذا الدور ستنظم الجامعة منتدى للاستثمار والعمل الحر، الذي يأتي تحت رعاية د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، د. ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة والذي تعود أهميته للتعريف بفرص العمل والاستثمار المتاحة بالمحافظة.

 

وأضاف أن الجامعة بصدد إنشاء وحدة رصد المشكلات والتي ستفعل خلال شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم استحداث مسابقة لأفضل مشروع تخرج باحتفالية عيد العلم والعمل على تبني مشروعات التخرج وكيفية الاستفادة المثلى منها لخلق بيئة حاضنة للابتكار بكافة المجالات بجامعة الفيوم.

 

من جانبه أوضح د. كمال غلاب أن أهداف المشروع تأتي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الناشئة للمساهمة في الدخول في حاضنة أعمال قابلة للتنفيذ عن طريق التمويل والدعم المالي من الشركاء المنفذين للمشروع وقيام الجامعة بتقديم الدعم الفني إلى تلك المشروعات تحقيقًا لأهداف المشروع والتي تتضمن الحصول على مخرجات توفر ٢٠٪؜ من الطاقة و20٪؜ من كفاءة الموارد واتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة للتصدي للتغيرات المناخية لتقليل المخاطر ومواجهة التحديات لتحقيق الاستدامة وتتوافق مع معايير التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

 

 

 

 

 

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