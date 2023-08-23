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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين مستقبل وطن بأسيوط: ندعم جميع الإنجازات في عهد الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين محافظة أسيوط بحزب مستقبل وطن، إنّ الحزب ينظر للصالح العام للوطن، حيث سيدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

 

وأضاف "عمر"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكن لأحد أن ينكرها، ممثلا على ذلك بفيروس سي الذي كان ينهش في أجساد المصريين، ولم يكن أحد يحلم بالقضاء عليه.

 

وتابع: "من خلال المبادرة الرئاسية تم القضاء على فيروس سي في مصر، وذلك في سابقة لم تحدث في العالم كله، وهناك أيضا مشروع حياة كريمة، حيث لم يكن يتخيل أحد أن القرى والمراكز والأرياف سيكون لها مشروع قومي على مستوى مصر بهذا الشكل".

وأوضح، أنه لولا أزمتا كورونا والحرب الأوكرانية لانتهت أول مرحلتين من هذا المشروع، لافتًا إلى أن مشروع حياة كريمة سيستمر خلال الفترة المقبلة رغم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني العالم كله منها، وتنعكس آثارها على مصر.

 

المؤامرات التي تحاك على المنطقة

وذكر، أن القيادة السياسية تضع هدفًا أمامها من أجل خدمة أكثر من 55 ملايين مواطن مصري، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم، فهم عصب الشعب المصري، حيث إنهم يدعمون الدولة المصرية واستقرارها، في ظل المؤامرات التي تحاك على المنطقة كلها بما فيها مصر منذ عام 2011. 
 

حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية فيروس سي كورونا

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