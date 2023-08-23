النائب كريم طلعت السادات يكشف أسباب دعم حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو الهيئة البرلمانية لـحزب مستقبل وطن، أن الحزب أعلن عن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال خطة التنمية ودعم الاستقرار والتحول للجمهورية الجديدة.

وقال كريم طلعت السادات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا بد من التكاتف ودعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، رغم الظروف الصعبة الاقتصادية عالميا نتجية الحرب الروسية الأوكرانية.

نحو المستقبل.

وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه لا بد من التكاتف خلف القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية نحو المستقبل.