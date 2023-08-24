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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

مي حلمي
مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستاناً مجسمًا باللون البيج كشف عن خصرها المنحوت وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .


 

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.


 

وتحرص مي حلمي على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، على إبراز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

المذيعة مي حلمي برنامج مى حلمى صور مي حلمي

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