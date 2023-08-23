خالد فودة يؤكد أهمية دور جامعة السويس في مسيرة التنمية الشاملة بسيناء

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أهمية دور جامعة السويس وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة، وكذلك في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك جاء خلال استقبال المحافظ مساء اليوم بمكتبه بشرم الشيخ، الدكتور علي عطا رئيس جامعة السويس الجديد، يرافقه الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بالجامعة، حيث هنأ المحافظ رئيس الجامعة بمنصبه الجديد، متمنيا كل النجاح والتوفيق وزيادة أوجه التعاون بين المحافظة وجامعة السويس.



وثمن المحافظ دور الجامعة في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها جنوب سيناء خلال المرحلة الحالية.



وبحث المحافظ - خلال اللقاء - آخر مستجدات أعمال إنشاء جامعة السويس فرع جنوب سيناء التي يتم إنشاؤها بمدينة ابورديس، كجامعة حكومية تضم 17 كلية يتم إنشاء المرحلة الأولى بها، وتضم 4 كليات هي التربية والتجارة والعلوم والآداب.



وقال المحافظ إن فرع الجامعة في أبورديس يعد مشروعا قوميا للنهوض بالمواطنين، وتوفر تعليما جامعيا حكوميا لأول مرة بديلا عن الفصول الموجودة، مشيدا بدور الجامعة في دعم جهود الدولة في سيناء ونشر التعليم الجامعي الذي يكلف الأسرة أعباء مالية في حالة السفر من جنوب سيناء إلى محافظات الوادي والدلتا للتعليم هناك، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بمقر الجامعة فرع أبورديس، بالتعاون مع عدة جهات، منها تعمير سيناء وصندوق التنمية الحضرية.