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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة القاهرة تعلن قبول التحويلات إلكترونيا لـ الفرق الأعلى.. وهذه الشروط لـ طلاب الثانوية العامة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نائب رئيس الجامعة :

يجب تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها

 لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة

 

أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024،  وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة . 

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الطلاب الراغبين في التحويل إلى الفرق الأعلى عليهم تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.

وأضاف الدكتور أحمد رجب ، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقًا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقًا للوائح الكليات.

وفى نفس السياق ، أعلن عماد محمود مدير شؤون التعليم و الطلاب بجامعة القاهرة  ، أن هناك عدد من الكليات لا تسمح باستقبال الطلاب حتى إذا انطبقت عليهم الشروط وذلك بسبب أن نظام الدراسة مختلف فى هذه الكليات . 

و أوضح مدير شؤؤون التعليم و الطلاب ، أن كلية التجارة جامعة القاهرة لا تستقبل طلاب كلية التجارة جامعة بنى سويف وذلك بسبب اختلاق نظام الدراسة ولكن يمكن للطلاب التحويل إلى جامعة القاهرة بنظام الكريدت ( ساعات معتمدة ).

وكان قد أوضح الدكتور محمد الخشت، أن التحويل للكليات المتناظرة "الفرق الأعلى" يتم بشرط أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى في كليته المحول منها وحاصل على التقدير الذي يقرره مجلس الجامعة وهو تقدير ممتاز للقطاع الطبي والقطاع الهندسي، وتقدير جيد جدًا لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، كما يُفرض على الطالب دراسة المواد التي لم يدرسها بكليته المُحول منها.

شروط تحويل طلاب الثانوية العامة لكليات جامعة القاهرة 

أشار الدكتور الخشت، إلى أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن النقل يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالوزارة، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى في الثانوية العامة أو ما يناظرها للقبول في الكلية المعنية التي يرغب في نقل القيد إليها سنة حصوله على الشهادة، ويتم التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة عن طريق الجامعة،

كما أشار الدكتور الخشت، إلى أنه فيما يتعلق بالتحويل للكليات المتناظرة فإن الطلاب الذين تم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق ولم يقوموا بإنهاء إجراءات القيد في عام الترشح وتقدموا في العام التالي مباشرة يتم قيدهم باقين للإعادة والكليات غير المتناظرة التي لم يتم ترشيحهم إليها فيتم قيدهم كالطلاب المستجدين حال استيفائهم شروط القبول بالكلية.

الأوراق المطلوبة و شروط التحويل لجامعة القاهرة

  • أن يلتزم كل طالب يرغب فى التحويل للفرق الأعلى بتقديم بيان بحالته الدراسية من كليته المحول منها موضحا به درجات النجاح فى كل مادة و التقدير العام الحاصل عليه
  • الأولوية من بين المتقدمين للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع و أو يكون معتمدا من عميد الكلية ومحترما بخاتم شعار الجمهورية
  • أن يثبت الطالب محل اقامته التابع لجامعة القاهرة اثباتا فعليا بإيصال ( كهرباء -غاز -تليفون ) أو عقد ايجار موثق بالشهر العقارى و بشرط أن يكون قد مضى على توثيقك سته اشهر على الأقل
  • أن يكون عنوان الطالب وولى الأمر المدرج بعقد الايجار مطابق للعنوان فى بطاقة الرقم القومى
  • مراعاة الشروط التى تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها.
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