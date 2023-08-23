أستاذ تخطيط عمراني يعدد إنجازات الدولة المصرية في مجال الإسكان

أكد الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، أن محور العمران في مصر شهد طفرة غير مسبوقة على عدة مستويات، مشيرا إلى أنه تم تطوير الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وقال رأفت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم العمل على إعادة تخيط المناطق غير الآمنة والمخططة، من خلال وجود مناطق امنة منها "الأسمرات، ومثلث ماسبيرو.

مختلف محافظات مصر

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أنه تام العمل على تطوير المناطق التاريخية والتراثية من خلال تطوير مناطق الفسطاط وعين الصيرة ومنطقة مسجد عمرو بن العاص، مع إضافة رقعة من التجمعات والمدن العمرانية الجديدة في مختلف محافظات مصر.

