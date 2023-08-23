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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تخطيط عمراني يعدد إنجازات الدولة المصرية في مجال الإسكان

التخطيط العمراني
التخطيط العمراني

أكد الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، أن محور العمران في مصر شهد طفرة غير مسبوقة على عدة مستويات، مشيرا إلى أنه تم تطوير الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وقال رأفت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم العمل على إعادة تخيط المناطق غير الآمنة والمخططة، من خلال وجود مناطق امنة منها "الأسمرات، ومثلث ماسبيرو.

 

 مختلف محافظات مصر

 

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أنه تام العمل على تطوير المناطق التاريخية والتراثية من خلال تطوير مناطق الفسطاط وعين الصيرة ومنطقة مسجد عمرو بن العاص، مع إضافة رقعة من التجمعات والمدن العمرانية الجديدة في مختلف محافظات مصر.
 

التخطيط العمرانى مصر العمران مبادرة حياة كريمة المناطق التاريخية

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