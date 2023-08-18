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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ تخطيط عمراني: إعادة إحياء القاهرة التاريخية لتكون موجودة على الخريطة السياحية

صدى البلد

قال الدكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني، إن الحفاظ على معالم القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها حتى تكون هذه المناطق موجودة على الخريطة السياحية سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، مؤكدا أن هذه السياحة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي بما يتمثل في الارتقاء العمراني.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، أن مشروع القاهرة التاريخية يعكس حرص القيادة السياسية بالعمل للحفاظ على تاريخ مصر من خلال احياء تاريخ مصر والارتقاء بالبيئة العمرانية والحفاظ تاريخنا وحضارتنا.

واشار الي أن الحفاظ على معالم القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها حتي تدخل ضمن الخريطة السياحية سواء داخليا أو خارجيا ومن ثم تمثل قيمة مضافة.

 

أستاذ التخطيط العمراني أستاذ التخطيط إعادة إحياء الخريطة السياحية التخطيط العمرانى

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