أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. فيديو

قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي مدينة العلمين الجديدة هدفها الأساسي الاستمرارية كعنصر تنمية طوال السنة وليس لفترة الصيف فقط، وبالتالي، فإنها تستهدف خلق فرص عمل وبناء قاعدة اقتصادية جديدة، وأن توضع على الخريطة السياحية لتنافس أماكن كثيرة في العالم.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة منطقة جيدة للسكن بها وللعمل أيضا وقيمة تضاف للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي ستسهم في انهيار معدل البطالة، حيث لم تعد بها بطالة نهائيا.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني: «لكي نضع هذه المنطقة على الخارطة الاستراتيجية العمرانية كان لابد من وجود بنية أساسية وتحتية قوية وأساسية من طرق وشبكات والصرف الصحي والكهرباء، لأن كل هذه العناصر عبارة عن نواة أساسية للتنمية، فلا توجد تنمية عمرانية دون بنية أساسية».