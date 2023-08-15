عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. فيديو

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي مدينة العلمين الجديدة هدفها الأساسي الاستمرارية كعنصر تنمية طوال السنة وليس لفترة الصيف فقط، وبالتالي، فإنها تستهدف خلق فرص عمل وبناء قاعدة اقتصادية جديدة، وأن توضع على الخريطة السياحية لتنافس أماكن كثيرة في العالم.

txt

بمشاركة 70 مصمما.. معرض للأزياء على هامش مهرجان العلمين

txt

برلمانى: العلمين الجديدة أصبحت على الخريطة السياحية والاستثمارية العالمية

 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة منطقة جيدة للسكن بها وللعمل أيضا وقيمة تضاف للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي ستسهم في انهيار معدل البطالة، حيث لم تعد بها بطالة نهائيا.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني: «لكي نضع هذه المنطقة على الخارطة الاستراتيجية العمرانية كان لابد من وجود بنية أساسية وتحتية قوية وأساسية من طرق وشبكات والصرف الصحي والكهرباء، لأن كل هذه العناصر عبارة عن نواة أساسية للتنمية، فلا توجد تنمية عمرانية دون بنية أساسية».

أستاذ التخطيط العمراني الساحل الشمالي الغربي الساحل الشمالي العلمين الجديدة سيف الدين فرج قناة إكسترا نيوز مدينة العلمين الجديدة منطقة الساحل الشمالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

خطأ شائع عند تسجيل الرغبات في التنسيق.. نصيحة مهمة من التعليم العالي

ترشيحاتنا

في أوضة نومي وعربيتي.. زوجة سعد الصغير تتهمه بتصويرها بكاميرات سرية

أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا

نائب وزير السياحة والآثار تتابع تطوير التجلي الأعظم في سانت كاترين

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

كورونا جديد| ما هي أعراض متحور EG.5 "إيريس"؟!.. وهذه البلاد مهددة بالإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ