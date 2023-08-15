بمشاركة 70 مصمما.. معرض للأزياء على هامش مهرجان العلمين

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن معرض الأزياء الذي أُقيم على هامش مهرجان العلمين الجديدة، الذي ضم أكثر من 70 مصممًا من دول مُختلفة؛ بهدف إظهار المواهب الإبداعية في عالم الموضة.

وقالت ماجي طونيوس، إحدى مصممات الأزياء في المعرض، «نحن كمصريين لدينا أفكار كثيرة مميزة، ودائمًا مختلفون بطرازنا وهويتنا، ومن وجهة نظري المصممون المصريون هم في المقدمة حاليًا».

بينما قالت نسرين جيلاني مصممة أزياء ليبية، «المهرجان فرصة جيدة من أجل تبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب العربية المختلفة».

وقالت ياسمين محجوب، إحدى المصممات المصريات «هناك إقبال كبير للغاية على المهرجان، وفي أجواء لطيفة وممتعة، تشعرك كأنك خارج مصر وليس داخلها من جودة الإمكانيات».