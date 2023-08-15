برلمانى: العلمين الجديدة أصبحت على الخريطة السياحية والاستثمارية العالمية

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن مهرجان العلمين الترفيهى نجح فى خطف الأنظار منذ انطلاقه وحظى بالكثير من المتابعة والاهتمام من مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية بفضل فعالياته المتنوعة بشكل واسع ما بين حفلات فنية وأحداث رياضية مشيراً الى أن هذا المهرجان حقق مكاسب كبيرة ومتعددة لمدينة العلمين الجديدة.

وقال " المير " فى بيان أصدره اليوم إن مهرجان العلمين الترفيهي وضع منطقة الساحل الشمالى بآسرها بداية من الاسكندرية وحتى السلوم وواحة سيوة على الخريطة السياحية والاستثمارية العالمية.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن منطقة الساحل الشمالى بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة بصفة خاصة ستكون فى مقدمة المحافظات والمناطق والمدن المصرية الجاذبة لملايين السياح من مختلف دول العالم وللمشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية خلال المرحلة القادمة.

وقال المهندس حسن المير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت رؤيته ثاقبة عندما اتخذ قراره التاريخى بانشاء مدينة العلمين الجديدة التى اصبحت واحدة من اهم المدن الساحرة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا بل والعالم كله مؤكداً أن ماتم من انجازات فى تنفيذ هذه المدينة الساحرة يفوق الخيال.

وأكد المهندس حسن المير أن مدينة العلمين الجديدة لن تكون مدينة سياحية فقط ولكنها ستكون واحدة من اهم المدن الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا خاصة بعد انشاء المدينة الصناعية بمدينة العلمين وتدشين عدد من المشروعات الصناعية الكبرى داخل مدينة العلمين.

وطالب عضو مجلس النواب، رجال الاعمال والاستثمار التوجه باستثماراتهم الى مدينة العلمين بعد الحوافز التشجيعية الكبيرة التى تقدمها الحكومة للمستثمرين