أشرف زكي: مدينة العلمين حاجة فوق الخيال

عبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن عميق فرحته بانطلاق مهرجان القاهرة للدراما، والمقامة في مدينة العلمين الجديدة.

وقال أشرف زكي، في كلمة له في المؤتمر الصحفي لانطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، المذاع عبر قناة “الحياة”، إن مدينة العلمين حاجة فوق الخيال، متابعا أنه شكر لكل من دعم فكرة إقامة مهرجان القاهرة للدراما.

وحضر كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة إلهام شاهين مؤتمر مهرجان الدراما في دورته الثانية، المقام بمدينة العلمين الجديدة، كما حضر كل من الفنان يحيى الفخرانى والفنانة نجلاء بدر والفنان إيهاب فهمي والفنان أحمد سلامة.