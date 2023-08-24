سندس مصطفى: كورس الأناسيليوم ليس له أضرار على الصحة ومكوناته طبيعية

أكدت سندس مصطفى، خبيرة التغذية، أن كورس “وان دايت والأناسيليوم”، عبارة عن اعشاب طبيعية، مشيرة إلى أنه ليس لها أضرار على الصحة، ويمكن لأصحاب الأمراض المزمنة الحصول عليها دون أن يكون لها أي مخاطر.

وقالت سندس مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن كورس الأناسيليوم يساعد بشكل كبير على حرق الدهون، لذا يعمل على فقدان الوزن بشكل سريع وفعال.

سد الشهية

وتابعت خبيرة التغذية، أن أول أمر مهم في الدايت هو سد الشهية، موضحة أن كورس الإنسيليوم يساعد على سد الشهية