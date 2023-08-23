مستقبل وطن: الرئيس السيسي قدّم موقفًا بطوليًا .. وأصبح علامة فارقة

قال محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي كان له موقفًا بطولياً خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، وكان علامة فارقة في حياة المصريين.



وأضاف “محمد صبري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الرئيس السيسي استطاع خلال 10 سنوات تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كل مناحي الحياة الخاصة بالمواطن.



وأكمل: أن مصر تقدم مشروعات تنمية مستدامة شاملة ومشروعات اجتماعية، من خلال مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الموانئ المصرية وتطوير المرافق.



وأوضح أن الدولة المصرية واجهت العديد من الأزمات، مثل أزمة كورونا ثم جاءت الحرب الروسية وأثرت على النمو الاقتصادي.

