بدعوة من بطريرك موسكو.. وفد من رؤساء الأديرة المصرية يزور روسيا

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أنه في الفترة من 21 إلى 22 أغسطس 2023، قام وفد من رؤساء الأديرة وسكان أديرة الكنيسة القبطية المصرية بزيارة إلى روسيا بدعوة من قداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، حيث زار الوفد المصري أديرة وكنائس موسكو.

وتأتي الرحلة في إطار تطوير الحوار بين الكنيسة الروسية والكنيسة القبطية في إطار أنشطة لجنة الحوار بين الكنائس ذات الصلة، وهي جزء من برنامج الزيارات المتبادلة لممثلي الكنائس الروسية والمصرية الذي تم تنفيذه في السنوات الأخيرة.

وخلال الزيارة، وجه رئيس الوفد الأنبا ديسكوروس الشكر الجزيل على الاستقبال، قائلا: "نرجو من سماحتكم أن تنقلوا تحيات وتمنيات رئيس الكنيسة القبطية قداسة البطريرك البابا تواضروس الثاني إلى قداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل وجميع رجال الدين والمؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وأضاف الأنبا ديسكوروس: “نحن نقدر صداقتنا كهدية عظيمة وهبها الله لنا”، لافتا إلى أن المهمة التي أوكلها الرب إلينا ليست فقط الحفاظ على صداقتنا، بل أيضا زيادتها ومواصلة تواصلنا المثري المتبادل لمجد اسمه.

واختتم الأنبا ديسكوروس قائلا: “السلام والنعمة مع شعب روسيا العظمى إلى الأبد”.