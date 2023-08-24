عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن طلاب الشعبتين العلمية والأدبية ، آداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

 

كما يؤدي الآن طلاب مدارس المتفوقين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)". 

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن تفاصيله كالتالي:

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثاني الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

سعر العمرة 2023 لكافة المستويات ..خاص

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

ترشيحاتنا

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

البرهان: نقاتل من أجل السودان لا لجهة أو أشخاص

الكشف عن أكبر مشروع مصري بالقرب من الجيزة بتكلفة 500 مليار جنيه

بسبب مكالمة من السيسي.. رئيس قناة السويس يقطع مداخلته مع أحمد موسى |فيديو

مسؤول إسرائيلي يتوقع عقد اتفاق سلام مع دولة عربية مطلع العام المقبل

رئيس إقليم وسط الصعيد يكشف تفاصيل مشروع ألف مبدع في المنيا وسوهاج والوادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ .. وهذه رسالة الخطيب له

بعد حلق شعرها.. أعراض مرض أسما شريف منير

فضلت البيت لهذا السبب.. بكاء مذيعة بي بي سي البريطانية على الهواء

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ