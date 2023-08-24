بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

بدأ الآن طلاب الشعبتين العلمية والأدبية ، آداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

كما يؤدي الآن طلاب مدارس المتفوقين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن تفاصيله كالتالي:

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.