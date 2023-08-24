ناهد إمام: الإخوان لا يسمحون للفتيات بالزواج من خارج الجماعة

قالت الكاتبة ناهد إمام، إن جماعة الإخوان لا تترك أي فتاة بالجماعة تتزوج من شخص خارج الجماعة.



وقالت إمام خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان يزوجون بنات الجماعة، ويسألون الشباب عن مواصفات الفتاة التي يريد الزواج منها لكن الفتيات لا".



وتابعت: "بعدما عرضوا عليا أكثر من شخص وقع الاختيار على زميل وتزوجته" موضحة أن الإخوان لا ينظرون إلى دين الزوجة لكن المهم عندهم الشكل الجسدي والشعر الأصفر والغنية.

اكتشفت تناقض الإخوان



وأكدت أنها اكتشفت تناقض الإخوان فهناك خطاب يتم تصديره لكن الفعل شيء آخر تمامًا

