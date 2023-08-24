بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

شهدت أزمة غرامة لاعب الأهلي محمود كهربا لصالح نادي الزمالك، تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل.

وكشف محامي كهربا عن تفاصيل جديدة بشأن الغرامة ونرصد لكم تلك التفاصيل من خلال هذا الموضوع.

كهربا

غرامة كهربا للزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، عن مفاجأة نارية حول تقسيط غرامة كهربا المستحقة لنادي الزمالك، من خلال تواصل مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، بعد استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل.

حقيقة تقسيط غرامة كهربا

وقال أشرف عبد العزيز خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من الوارد زيادة مدة المهلة وفقا للوائح، العمل دائما يكون طبق اللوائح والقوانين الدولية لأننا نستفاد من هذه المهلة لأن هناك طرف ثاني وهو أفيش، نعمل من أجل التواصل معهم وتقسيم العقوبة".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مع الزمالك حتى الآن، الأمر اختلف تماما ومن الممكن أن يتم عقد محادثات في الفترة المقبلة، حينها سنقدم عروضنا ويتم الاتفاق".

وأتم: "من الوارد تقديم عرض للجنة الثلاثية للزمالك لتقسيط غرامة كهربا، قد تشهد الساعات المقبلة تواصل معهم بخصوص هذا الشأن".

دفع غرامة كهربا

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح نجم الأهلي مهلة شهرين لدفع الغرامة إلى الزمالك، أو صدور قرار بإيقافه عن ممارسة كرة القدم مرة أخرى ولمدة 6 أشهر أيضًا.

كهربا

ماذا ينتظر نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة؟

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك في مأزق كبير جدًا يتعلق بأمور لها علاقة بكيفية التعامل في الفترة المقبلة، هذه الأزمة تتطلب تضافر كل الجهود كي يتحرك النادي من موقعه الصعب والحرج جدًا".



وأضاف فايق: "إدارة نادي الزمالك ارتأت أن الابتعاد وتغليب مصلحة النادي وجمهور النادي في هذا الوقت هو الأفضل وبالتالي تقدموا باستقالتهم".

وأوضح فايق: "وزارة الشباب والرياضة ستختار مديرا تنفيذيا ومديرا ماليا ومدير نشاط رياضي لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة، بعد نهاية المدة القانونية الخاصة بالاستقالة أي خلال أسبوع من الآن أي يوم الأحد المقبل".



وأكد فايق على أن "الرؤية داخل وزارة الشباب والرياضة تسيير نحو إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة".



واختتم فايق: "بعد تكليف الثلاثي المقرر تعيينه من وزارة الشباب والرياضة سيقومون بالدعوة لجمعية عمومية سيكون من بنودها انتخاب مجلس إدارة جديد ويمر 45 يوما كحد أدنى من موعد الدعوة وحد أقصى 60 يوما، ثم عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ويتم حساب تلك المدة من يوم الدعوة للانتخابات".