عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

كهربا
كهربا

شهدت أزمة غرامة لاعب الأهلي محمود كهربا لصالح نادي الزمالك، تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل. 

وكشف محامي كهربا عن تفاصيل جديدة بشأن الغرامة ونرصد لكم تلك التفاصيل من خلال هذا الموضوع.

كهربا 

غرامة كهربا للزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، عن مفاجأة نارية حول تقسيط غرامة كهربا المستحقة لنادي الزمالك، من خلال تواصل مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، بعد استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل.

حقيقة تقسيط غرامة كهربا

وقال أشرف عبد العزيز خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من الوارد زيادة مدة المهلة وفقا للوائح، العمل دائما يكون طبق اللوائح والقوانين الدولية لأننا نستفاد من هذه المهلة لأن هناك طرف ثاني وهو أفيش، نعمل من أجل التواصل معهم وتقسيم العقوبة".

نماذج رواد الأعمال يتحدثون عن تجاربهم في إقامة مشروعات ناشئة

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على رحيل عبدالحفيظ وتعيين بيبو مديراً للكرة

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مع الزمالك حتى الآن، الأمر اختلف تماما ومن الممكن أن يتم عقد محادثات في الفترة المقبلة، حينها سنقدم عروضنا ويتم الاتفاق".

وأتم: "من الوارد تقديم عرض للجنة الثلاثية للزمالك لتقسيط غرامة كهربا، قد تشهد الساعات المقبلة تواصل معهم بخصوص هذا الشأن".

دفع غرامة كهربا

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح نجم الأهلي مهلة شهرين لدفع الغرامة إلى الزمالك، أو صدور قرار بإيقافه عن ممارسة كرة القدم مرة أخرى ولمدة 6 أشهر أيضًا.

كهربا

ماذا ينتظر نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة؟

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك في مأزق كبير جدًا يتعلق بأمور لها علاقة بكيفية التعامل في الفترة المقبلة، هذه الأزمة تتطلب تضافر كل الجهود كي يتحرك النادي من موقعه الصعب والحرج جدًا".


وأضاف فايق: "إدارة نادي الزمالك ارتأت أن الابتعاد وتغليب مصلحة النادي وجمهور النادي في هذا الوقت هو الأفضل وبالتالي تقدموا باستقالتهم".

وأوضح فايق: "وزارة الشباب والرياضة ستختار مديرا تنفيذيا ومديرا ماليا ومدير نشاط رياضي لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة، بعد نهاية المدة القانونية الخاصة بالاستقالة أي خلال أسبوع من الآن أي يوم الأحد المقبل".


وأكد فايق على أن "الرؤية داخل وزارة الشباب والرياضة تسيير نحو إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة".


واختتم فايق: "بعد تكليف الثلاثي المقرر تعيينه من وزارة الشباب والرياضة سيقومون بالدعوة لجمعية عمومية سيكون من بنودها انتخاب مجلس إدارة جديد ويمر 45 يوما كحد أدنى من موعد الدعوة وحد أقصى 60 يوما، ثم عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ويتم حساب تلك المدة من يوم الدعوة للانتخابات".

كهربا غرامة كهربا غرامة كهربا للزمالك نادي الزمالك الزمالك حقيقة تقسيط غرامة كهربا دفع غرامة كهربا ماذا ينتظر نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023| طرق الحصول عليه

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

بعد إحرازه هدفًا عالميًا.. إبراهيم فايق يُوجّه رسالة لـ شيكابالا

خالد الغندور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك والجديد بشأن عقوبة كهربا

هنيئا لمن لبى وأدى| إمام الحرم المكي: الأضحية شعيرة إسلامية وملة إبراهيمية وسنة محمدية.. وخطيب مسجد الرسول: العيد تربية على سخاء النفس وسلامة الصدر وصفاء السريرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

حزب التجمع يطالب بتفعيل دور الأئمة والدعاة والقساوسة في التوعية بقضايا الأسرة

تعرف على موعد قيد الزمالك لصفقاته الجديدة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ من ليفربول يقرب محمد صلاح من اتحاد جدة

بن زايد عن انضمام الإمارات لمجموعة بريكس: نتطلع لمنفعة جميع شعوب العالم

بوتين: مستمرون بالعمل على توسيع نفوذ بريكس حول العالم

بعد انضمام مصر للبريكس.. الرئيس الصيني يصف توسع المجموعة بالحدث التاريخي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

فيديو صادم| أمريكي يقيد امرأة بسلاسل حديدية.. شاهد لحظات تحريرها

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ .. وهذه رسالة الخطيب له

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ