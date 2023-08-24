نماذج رواد الأعمال يتحدثون عن تجاربهم في إقامة مشروعات ناشئة

خصص برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة عن نماذج رواد الأعمال، للحديث عن تجاربهم في إقامة مشروعات ناشئة.

وقال عبد الله الأطرش مؤسس شكرة خاصة المنتجات صديقة للبيئة في مصر، إن الشركة تستخدم نوع من أنواع الباكتيريا، لإنتاج نوع من أنواع البلاستيك الصديق للبيئة، والقادر على التحلل في كافة البيئات.

وأضاف أن البلاستيك له نفس مواصفات البلاستيك العادي، ونقوم بتوفيره بأسعار مناسبة للغاية.

وأوضح المهندس أحمد لملوم، أحد مؤسسي شركة متخصصة في صناعة الألواح الشمسية، أن مصر تمتلك ثروة كبيرة، وهي أشعة الشمس، ولذلك قررنا أن نستغل الشمس، من خلال الألواح الشمسية.

