في ذكراها.. قصة زيجة على ورق لـ أمينة رزق

يحل اليوم الخميس 24 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة أمينة رزق، التي في 15 أبريل عام 1910، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

وقدمت أمينة رزق، العديد من الأعمال الفنية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.

أمينة رزق وإجبارها على الزواج

وبرغم أن أمينة رزق، عُرفت بلقب عذراء السينما المصرية نظرًا لعدم زواجها طوال حياتها إلا أنها مرت بتجربة صعبة للغاية حيث اجبرت على الزواج من قبل اهلها وهو الامر الذى خضعت له بسبب تهديد أهلها بالقتل.

ولكن برغم من خضوع أمينة رزق، لهذا الأمر إلا أنها قررت أن يكون زواجا على الورق فقط ولم يفعّل هذا الزواج في الحقيقة.

أمينة رزق ورفض الاعتزال

ومن ناحية أخرى وعلى عكس بعض الفنانين رفضت أمينة رزق فكرة الاعتزال، على الرغم من المرحلة العمرية التي وصلت لها، فقد تجاوزت التسعين، لكنها ظلت تشارك في الأعمال الدرامية والمسرحية، وذلك رغم حادث السير الذي تعرضت له وأصابها بكسور في ساقها .

وخلال مشوارها الفني حصلت أمينة رزق على العديد من الجوائز، ومنها وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عام 1991 عينت بمجلس الشورى.

وفاة أمينة رزق

توفيت أمينة رزق فى مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 93 عاما فى عام 2003، بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد صراع استمر لمدة شهرين مع المرض، وقد توفيت فى المستشفى.