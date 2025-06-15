زوجة في دعوى خلع: مهما ألبس مش عاجبه.. وبيقارني بكل الستات

أقامت سيدة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بعد أن أقدم زوجها على إحراق فستان جديد كانت قد اشترته لنفسها اعتراضا منه على مظهرها وملابسها.

دعوى خلع

قالت علياء، 32 عاما إنها لم تعد تحتمل الحياة مع زوجها بسبب تعامله الدائم معها على أنها أقل من غيرها من النساء وانتقاده الدائم لطريقة لبسها وشكلها العام.

وأضافت أنه كثير المقارنة بينها وبين أخريات يعرفهن، ويرى أن ملابسها لا تناسب سنها أو وضعها ويقلل من شكلها أمام الآخرين.

وأوضحت أنها كانت قد اشترت فستانا جديدا ظنا منها أنه سيسعدها لكنها فوجئت بغضبه واشتعاله في النقاش معها حتى أنه قام بإحراق الفستان بيده وقال لها إن اللبس لا يليق بها.

وأكدت علياء أن محاولات الصلح لم تنجح رغم تدخل الأهل مشيرة إلى أنها لا تطلب مالا ولا شيئا من الزوج لكنها فقط تريد الخروج من تلك الحياة التي وصفتها بالجحيم.

واختتمت حديثها مؤكدة أنها تقدمت بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.