اختفاء طفل فى ظروف غامضة أمام منزله بـ قليوب

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض اختطاف طفل 7 من أمام منزله بقليوب، حيث خطفه سيدتين أحدهما متنقبه، داخل مركبة توك وك وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه اخطارا من التجدة ببلاغ من إسماعيل عواد موظف، والد الطفل " محمد" 7 سنوات، يفيد بتغيب بتغيب، وبتتبع كاميرات المراقبه تبين قيام سيدة تحمل طفل ويرافقها سيدة منقبة، ولم يعلمها أحد من أهالى القرية.

وبتتع الأهالى والجيران لكاميرات المراقبة تبين استقلالهما مركبة " توك توك"، ومعها الطفل المختطف، وأكد الأهالى عدم معرفتهم بهما حيث أنهما من خارج القرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وكشف هوية المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبطهما، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.