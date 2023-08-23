بسبب حمولة رمل.. حسام راح ضحية مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة مع اب ونجله بسبب الخلاف على نقلة رمل وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد احمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمقتل عامل يدعى حسام ح 35 سنة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طارق ح ونجليه "احمد، ووليد" تعدوا عليه بسلاح أبيض وقاموا بطعنة عدة طعنات اودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وشيع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط احزان أسرته لمقابر الأسرة داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.