مصرع عامل في مشاجرة بسبب الخلاف على نقلة رمل بالقليوبية

لقى عامل بالقليوبية مصرعه بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة على نقلة رمل فى أرض خاصيته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد احمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمقتل عامل يدعى حسام ح 35 سنة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طارق ح ونجليه "احمد، ووليد" تعدوا عليه بسلاح أبيض وقاموا بطعنة عدة طعنات اودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وشيع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط احزان أسرته لمقابر الأسرة داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.