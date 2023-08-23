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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالقليوبية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عامل، لقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزله بمنطقة كوم اشفين دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين وجود حفر داخل أحد الغرف بعمق يصل 12 متر وقطرها 1.5 م، وتم ضبط أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أدوات الحفر.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بقيام شخص بأعمال الحفر والتنقيب أسفل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "م م ه"، 53 سنة، عامل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزل ملكه بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز، حيث تبين وجود حفرة داخل أحد الغرف بعمق حوالى 12 متر، وقطرها 1.5 متر، كما تم العثور على أدوات الحفر داخل الغرفة وتم التحفظ عليها.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بالتنقيب عن الأثار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بإخطار الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قليوب لاتخاذ شؤونها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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