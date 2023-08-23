إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب ايجار شقة بالقليوبية

شهدت قرية أبو الغيط التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، إصابة عامل بعيار نارى من سلاح "فرد خرطوش"، خلال مشادة كلامية مع آخر تطورات لمشاجرة قام خلالها الأخيرة بإطلاق العيار النارى وإحداث إصابته بسبب رفض الاخيردفع قيمة إيجار الشقة المستأجر لها من الأول، جرى نقل المصاب لمستشفى القناطر الخيرية المركزى لتقديم العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزى، يفيد استقبال عامل مصاب بطلق نارى بالذراع الأيسر ادعاء مشاجرة.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "هانى م ح"، 20 سنة، عامل، بعيار نارى من فرد خرطوش بالذراع الأيسر، بسبب مشادة كلامية حدثت بينه وبين "ر ك م"، 29 سنة، فنى تكييف، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش"، وأحدث إصابة الأول، وذلك بسبب عدم دفع الاخير قيمة إيجار الشقة المستأجر لها من الأول.



وجرى نقل المصاب لمستشفى القناطر الخيرية المركزى لتقديم العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.