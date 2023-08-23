عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس متهم ضبط بحوزته مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته ما يزيد عن كيلو من مخدر "الهيروين والحشيش" وأسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب.


البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بترويج مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بترويج مواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.


وكشفت التحريات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام "ماهر. م. م"، 30 سنة، عاطل، هارب من المراقبة على ذمة اتهامه بقضية قتل، متخذا دائرة المركز مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته ما يزيد عن كيلو من مخدر "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية اللواء نبيل سليم المواد المخدرة أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بالتخلص من زوجته بسبب المواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

فرص ذهبية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذه الكليات

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر المحيط الهادئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ