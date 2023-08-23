حبس متهم ضبط بحوزته مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته ما يزيد عن كيلو من مخدر "الهيروين والحشيش" وأسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب.



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بترويج مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بترويج مواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.



وكشفت التحريات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام "ماهر. م. م"، 30 سنة، عاطل، هارب من المراقبة على ذمة اتهامه بقضية قتل، متخذا دائرة المركز مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته ما يزيد عن كيلو من مخدر "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.