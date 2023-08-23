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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي سرق دراجة نارية بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة دراجة نارية عن طريق أسلوب المغافلة من داخل عقار بدائرة قسم أول العبور.


البداية عندما تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزارة الداخلية لقطاع أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.


تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم أول العبور يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص القائم بنشر الفيديو بسرقة دراجته النارية من داخل العقار محل سكنه.


وكشفت التحريات بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة.
 

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد خالد معاون رئيس المباحث تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

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