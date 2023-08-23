مصرع طالب فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بالقليوبية

لقي طالب مصرعه بالقليوبية إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدم المتوفى بالدراجة النارية بسيارة متوقفة على جانب الطريق من الخلف.

وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على الدراجة النارية، وسرعة ضبط السيارة وقائدها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القيم ووفاة طالب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مصطفى. أ"، 15 سنة، طالب، حيث إنه أثناء سيره بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم، فوجئ بتوقف سيارة على جانب الطريق، وبسبب سرعته الزائدة اصطدم بها من الخلف، ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وفر قائد السيارة هاربا فور الحادث.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.